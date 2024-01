OL Mercato : deux nouvelles recrues en approche, un accord est tombé !

Après avoir déjà recruté Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana et Gift Orban, l'Olympique Lyonnais ne compterait pas s'arrêter là lors de ce mercato hivernal et voudrait s'offrir d'autres recrues.

Si le milieu de terrain du Stade Rennais, Nemanja Matic, semble être la priorité dans l'entrejeu cet hiver, le club rhodanien explorerait d'autres pistes dont celle menant au milieu de terrain de Fenerbahçe, Ismail Yüksek. Et d'après le journaliste turc, Arda Birben, le club stambouliote aurait accepté une offre de 15 millions d'euros bonus compris de l'OL pour son joueur, qui n'aurait, lui, pas encore pris sa décision concernant son avenir.

En plus d'Ismail Yüksek, un autre joueur pourrait bientôt débarquer chez les Gones. Il s'agit d'Arnaut Danjuma. L'ailier gauche néerlandais continuerait de se rapprocher de l'OL, étant donné qu'Everton serait sur le point de boucler l'arrivée de son remplaçant en la personne de Luiz Henrique du Real Betis. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi Sport Witness.

Luiz Henrique | Door fully open for Everton to get Danjuma replacement



