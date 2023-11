OL - Mercato : deux nouvelles pistes ont fuité pour cet hiver, un international évoqué !

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Si le passage de l’OL devant la DNCG le 28 novembre prochain et la possible levée des sanctions est la condition sine-qua-none, John Textor a d’ores et déjà promis de faire un gros effort dans le recrutement au mois de janvier pour sauver la saison des Gones.

Alors que le boss rhodanien regarde surtout dans un championnat comme le Brésil, où on en sera à l’intersaison, ses équipes basées à Lyon et commandées par Matthieu Louis-Jean travaillent aussi à d’autres pistes. Selon Mohamed Toubache-Ter, qui s’est exprimé à l’occasion d’un space avec le journaliste Farid Rouas jeudi, deux dossiers seraient déjà à l’étude en Europe.

Un milieu français et Alassane Pléa dans le viseur

« Ils sont sur un milieu de terrain français, dont je ne peux pas encore donner le nom. Je le ferais en début de Mercato mais ils se sont déjà mis d’accord sur la durée du contrat. Le conseiller du joueur attend simplement que Textor revienne du Brésil pour parler des conditions salariales », a-t-il glissé.

Une vieille connaissance est aussi citée du côté de la Bundesliga : « Je sais aussi qu’ils sont sur le dossier Alassane Pléa, qu’ils n’ont pas lâché. Mais Pléa est en train de rejouer au Borussia Mönchengladbach, qu’est-ce qu’il viendrait faire à Lyon aujourd’hui ? Cela va être très difficile… »

