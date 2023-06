OL, FC Barcelone - Mercato : double séisme à Lyon, Umtiti concerné !

Zapping But! Football Club OL : Mercato, organigramme... Les annonces de Textor vous ont-elles rassuré ?

Devenu un titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais depuis la saison dernière, Castello Lukeba, qui est le troisième joueur de l'effectif lyonnais le plus bankable derrière Rayan Cherki et Maxence Caqueret d'après Transfermarkt, pourrait quitter son club formateur cet été.

L'OL a besoin de liquidités !

Et pour cause, selon les informations de Sports Zone, les dirigeants de l'OL seraient ouverts à un départ de l'international Espoirs français cet été. "L’OL a besoin d’un ou deux gros départs pour assainir les comptes et les joueurs à forte valeur marchande se tiennent, hélas, sur les doigts de la main", explique nos confrères, qui croient, par ailleurs, savoir que le club rhodanien viserait le défenseur central du FC Barcelone, Samuel Umtiti, pour remplacer Castello Lukeba.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Lyon ouvre la porte à un départ de Castello Lukeba (20 ans. défenseur central) cet été.



▫️L’OL a besoin d’un ou deux gros départs pour assainir les comptes et les joueurs à forte valeur marchande se tiennent, hélas, sur les doigts de la main.



▫️Pour le… pic.twitter.com/1LGU4qDmI4 — SPORTS ZONE (@SportsZone__) June 13, 2023

Pour résumer L'OL serait ouvert à un départ de Castello Lukeba cet été. Pour le remplacer, les dirigeants lyonnais viserait le retour de Samuel Umtiti, qui va revenir au FC Barcelone cet été après un prêt réussi du côté de Lecce.

Fabien Chorlet

Rédacteur