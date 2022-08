OL - Mercato : Emerson retrouve officiellement un club, un Gone refuse de prolonger

Prêté à l'Olympique Lyonnais par Chelsea la saison dernière, Emerson quitte officiellement les Blues. Le latéral gauche italien a rejoint ce mardi West Ham. Le montant du transfert est estimé à 15 millions d'euros hors bonus.

We are delighted to announce the signing of Italy international defender Emerson Palmieri.



The 28-year-old has joined us on a four-year contract with a one-year option.