OL - Mercato : la mise au point d'Emerson sur son vrai-faux retour à Chelsea

Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

À la recherche d'un latéral gauche lors du dernier mercato hivernal après la grave blessure de Ben Chilwell, Chelsea avait l'intention de rapatrier Emerson, parti en prêt à l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de la saison. Mais le club rhodanien n'a pas souhaité se séparer de l'Italien, qui est donc resté dans le Rhône cet hiver.

Présent ce mercredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de Lorient, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, Emerson est revenu sur cet épisode. "Tout le monde le sait, la vérité est que Chelsea a voulu me récupérer cet hiver et Lyon a dit non. C'était entre les deux clubs, je ne m'en suis pas mêlé. Chelsea m'a libéré pour être ici et j'ai travaillé à l'OL. Je peux encore aider davantage l'équipe. Je suis heureux ici mais pas à 100%. Lyon mérite d'être tout en haut. Je veux aider l'équipe à y arriver et si j'y arrive, je pourrais dire que je suis heureux à 100%."

