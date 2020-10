OL - Mercato : encore du nouveau dans le dossier Aouar !

Qui dit mercato dit rumeurs. Et tous les supporters de l'OL l'ont bien compris, eux qui ont sans doute tout lu et tout entendu sur certains de leurs joueurs lors du dernier mercato. Annoncés partants, Houssem Aouar, Memphis Depay et même Moussa Dembélé sont pourtant restés à Lyon. Du moins pour cette saison.

Mais dans son édition hebdomadaire, France Football croit savoir que pour Aouar, la vérité est autre. Et que le prochain mercato d'hiver pourrait être compliqué à gérer côté lyonnais. Pour quelle raison ? Parce que la Juventus Turin songerait toujours au joueur et voudrait très repasser à l’offensive en janvier.

Reste à savoir si le joueur vaudra toujours les 50 millions d'euros, minimum, souhaités par Jean-Michel Aulas.