OL – Mercato : encore un couac pour Bakayoko après son transfert avorté à Lyon !

Tiemoué Bakayoko va devoir vite passer à autre chose ! En difficulté à l’AC Milan où il est prêté par Chelsea, l’international français (1 sélection) était à la recherche d’un club pour avoir du temps de jeu. Pisté par l’OL, les Gones n’ont pas réussi à se mettre d’accord à temps pour le milieu de temps. Dernière solution pour l’ancien de l’ASM, c’était la Turquie, cependant il ne devrait pas non plus signer là-bas selon les informations de Fabrizio Romano.

« Après l'échec de l'accord avec l'OL, il en va de même avec Adana Demirspor pour Tiemoué Bakayoko : pas d'accord, il ne rejoindra pas le club turc. Bakayoko restera à l'AC Milan jusqu'à la fin de la saison. », a commenté le journaliste italien sur Twitter.

