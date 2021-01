OL - Mercato : encore un espoir pour Depay avec le FC Barcelone grâce à la Covid ?

Hier, le FC Barcelone a dévoilé le nombre de signatures que chaque candidat à la présidence a présenté. Joan Laporta est le grand favori du scrutin qui devrait se dérouler le 24 janvier. Mais, hasard ou coïncidence, dès le lendemain, il est question d'un report de ces fameuses élections à cause de la pandémie de Covid-19, qui repart de plus belle. Et ça change tout pour Ronald Koeman mais aussi Memphis Depay.

Un ou deux renforts pour Koeman ?

En effet, vu l'incertitude concernant le secteur sportif, il n'était pas question de recruter en ce mois de janvier, des fois que la nouvelle équipe à la tête du club décide de virer Ronald Koeman à la fin de la saison ou ne cautionne pas l'identité des renforts. Mais si jamais il y a report, ce sera très certainement au printemps ou à l'automne, une fois que la pandémie aura reculé grâce à la vaccination.

Pour bien terminer la saison, la présidence intérimaire pourrait donc accéder aux souhaits de Koeman en matière de renfort lors de ce mois de janvier. Et quel est le souhait prioritaire du technicien néerlandais ? Recruter Memphis Depay, évidemment ! Ainsi, même si l'attaquant a annoncé vouloir rester à Lyon jusqu'à la fin de la saison, une offre barcelonais pourrait faire évoluer sa réflexion.