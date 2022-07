OL – Mercato : Estupinan, Tagliafico... nouveau rebondissement dans le dossier du latéral gauche !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

L'OL cherche un latéral gauche depuis le début du Mercato et le dossier est compliqué. La première piste lyonnaise s'est envolée il y a quelques semaines avec la signature du Néerlandais Tyrell Malacia (Feyenoord) à Manchester United.

Depuis, deux joueurs font figure de priorités : le Colombien Pervis Estupinan (Villarreal) et l'Argentin Nicolas Tagliafico (Ajax). Ces derniers jours, la tendance était plutôt à l'arrivée du premier, mais c'est finalement le second qui devrait débarquer à en croire Foot Mercato, ce lundi. « La piste Pervis Estupinan se complique pour l'OL. Du coup, Bruno Cheyrou est reparti en discussion avec Nicolas Tagliafico et son agent. Le transfert du latéral gauche de l'Ajax pourrait rapidement se boucler », annonce en effet le média... alors que L'Equipe croit savoir que l'OL pense à Quentin Merlin (FC Nantes).