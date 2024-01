OL Mercato : Fekir en Arabie saoudite, fin du feuilleton !

En début de semaine dernière, Nabil Fekir, qui appartient au Betis Séville jusqu'au mois de juin 2026, avait laissé planer le doute sur son avenir. Sollicité par Galatasaray, le Français avait répondu "Oui, pour le moment", en souriant, à un journaliste qui lui demandait s'il restait au Betis.

Depuis, l'ancien lyonnais a été nommé capitaine du club andalou suite au départ du Mexicain Andrés Guardado (37 ans). Selon Foot Mercato, cela n'a pas empêché le Betis d'accepter une offre saoudienne pour Fekir, sollicité par Al-Qadsiah. Une offre à laquelle le Français aurait décidé de ne pas donner suite. Selon Fabrizio Romano, l'affaire est entendue. Il est désormais acquis que Fekir ne partira pas cet hiver. Le journaliste italien précise qu'en fait, le Betis n'aurait reçu aucune offre concrète.

⛔️🇸🇦 Nabil Fekir won’t join Saudi Pro League as no concrete proposal was sent to Real Betis.



SPL approaches over potential move were never concrete in terms of bids or negotiations. pic.twitter.com/pbR5UASBtT