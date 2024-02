OL - Mercato : Fulham accélère pour Cherki, Lyon a fixé son prix !

Cherki sur le départ, cela pourrait bien prendre forme. A la surprise générale, Fulham s'active pour enrôler l'international espoir, et The Guardian livre les dessous des discussions.

C'est la maman de Kylian Mbappé qui gère le dossier pour le joueur lyonnais, et selon le média anglais, les négociations sont en cours. L'OL est prêt à ouvrir la porte. Et demande 40 M€ pour le transfert de son milieu offensif, sous contrat jusqu'en juin 2025. A suivre...

Understand that Fulham have opened talks with Lyon over Rayan Cherki, who are open to selling the France Under-21 forward. Talks ongoing over valuation but estimated to be around £35m with only 18 months left on contract. Other PL clubs interested for summer only