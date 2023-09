OL - Mercato : Gallardo bâche Textor, une recrue lyonnaise s'attire les foudres de la Ligue 1 !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L’avenir de Laurent Blanc ne tiendrait plus qu’à un fil. Aux dernières nouvelles, le Cévenol devrait être prochainement évincé son poste d’entraîneur de l’OL et si Thiago Motta (Bologne) et Will Still (Reims) ont des partisans en interne, Marcelo Gallardo aurait déjà fait savoir à Eagle qu’il n’était pas particulièrement attiré par le projet. Il faut dire que celui-ci regorge d’alinéas douteux. À commencer par l’arrivée en prêt d’Ernest Nuamah (19 ans).

Reims et d'autres clubs de L1 furax ?

Si la transaction ressemble à une opération d'achat et de prêt traditionnelle, réalisée en conformité avec les réglementations FIFA, sous la supervision de la DNCG, Romain Molina explique qu’après les Belges, des clubs de L1 dont le Stade de Reims envisagent une action contre l'OL ! Déjà alerté sur ce sujet brûlant, John Textor a senti la grogne et communiqué par anticipation fin août. Les arguments avancés seront-ils suffisants pour calmer Jean-Pierre Caillot et consorts ?

