OL - Mercato : Garcia et Aulas vont apprécier l'information

Football Club OL : les enjeux de la rencontre face à l'Angers SCO

Chaud l'été dernier, compliqué cet hiver ? A l'OL, et au vu du nombre de bons joueurs qui garnissent l'effectif de Rudi Garcia, le mercato n'est jamais une période simple. Et les prochains jours ne devraient pas faire exception à la règle avec, notamment, la situation du Néerlandais Memphis Depay, dont on ne sait si il va quitter le club.

Autre élément suivi il y a plusieurs mois, Houssem Aouar. Annoncé, avec trop d'insistance sans doute, du côté d'Arsenal, le Lyonnais est finalement resté. Pour le plus grand bonheur des supporters qui, cette saison, espèrent bien voir leurs joueurs disputer le titre final de champion au LOSC et au PSG. Aouar sera-t-il à nouveau la cible d'une attaque des Gunners cet hiver ? Non, si l'on en croit The Athletic.

En effet, et c'est toujours à prendre avec des pincettes, les dirigeants des Gunners auraient cette fois dans le viseur Julian Brandt, du Borussia Dortmund.