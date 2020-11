OL – Mercato : Garcia jete un froid sur son avenir, Aulas fixe la tendance

Dans un entretien à Canal+ ce dimanche, Rudi Garcia a jeté un froid sur son avenir à l'Olympique Lyonnais. S'il déclarait encore il y a quelques mois être prêt à se lier plus longtemps dans la Capitale des Gaules, le vent a – semble-t-il – tourné pour le coach rhodanien, plus si certain d'aller au delà de juin 2021.

Garcia : « Une prolongation n'est pas d'actualité »

«On en a parlé avec le président et on a trouvé logique, intelligent de se revoir plus tard et de voir comment la saison se déroulait. Je n'ai aucune difficulté à être en fin de contrat. Ce n'est pas de la langue de bois parce que c'est important (…) Une prolongation, ce n'est pas d'actualité. Ce n'est pas un problème. Dans un couple, on n'est pas obligés d'être mariés ou pacsés pour s'aimer, on n'a pas besoin de signer quelque chose si on se plaît l'un à l'autre, il n'y a pas de raison que cela ne continue pas», a-t-il lâché.

Aulas : « C'est Juninho qui prendra la décision »

Quelques minutes seulement après cette sortie, ce fut au tour de Jean-Michel Aulas d'évoquer le cas Rudi Garcia sur Téléfoot... Et de renvoyer la patate chaude à Juninho : « Est-ce que Garcia va prolonger son contrat à Lyon ? J’ai déjà répondu, mais il n’y a pas de sujet tabou. C’est Juninho qui prendra la décision (…) Juni prendra la décision en son âme et conscience, et on a prévu d’en discuter une première fois fin décembre. On espère qu’on sera aussi bien classés que maintenant, peut-être mieux, puis on attendra le mois de juin comme on l’a toujours dit ».