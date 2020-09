OL - Mercato : Garcia met un stop au FC Barcelone pour Depay

Hier soir, un média anglais assure que Memphis Depay va s'engager très prochainement avec le FC Barcelone moyennant 25 M€. Une information relayée par la presse néerlandaise, qui parle pour sa part d'une indemnité de 30 M€. L'attaquant de l'OL est en effet une priorité pour le nouvel entraîneur blaugrana Ronald Koeman, qui en avait fait son leader offensif quand il dirigeait les Oranje.

Mais les médias étrangers ne semblent pas se soucier des intérêts de l'OL. Rudi Garcia leur a rappelé qu'ils étaient pourtant bien réels et a assuré au micro de Téléfoot que les Gones n'avaient pas encore été contactés pour leur capitaine.

"Les offres, pour l'instant, il n'y en a pas"

"Le départ de Memphis Depay ? Ça s'appelle de l'encre pour les stylos. Jusqu'au 5 octobre, dans tous les clubs qui ne sont pas en mesure de garder leurs meilleurs joueurs ou en raison de difficultés financières, j'ai peur qu'on soit obligé de vendre nos meilleurs joueurs. Pour les nôtres, on verra ce qui va se passer. Je fais confiance à mes dirigeants. Mais qui peut dire aujourd'hui que ce mercato sera comme les précédents ? Je n'en sais rien. On ne sait pas. Les offres, pour l'instant, il n'y en a pas. Le président gère. Il l'a bien expliqué. Ce qui est certain, c'est que Memphis est un top player."