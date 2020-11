OL - Mercato : Garcia s’est créé un problème avec Paqueta

Les détracteurs de Rudi Garcia doivent se rendre à l’évidence : il peut avoir du flair. Bouna Sarr peut en témoigner, lui qui a débuté sa carrière comme ailier au FC Metz avant de signer au Bayern Munich comme latéral droite... grâce à son ancien coach à l’OM.

Cette saison, l’entraîneur de l’OL a aussi eu du nez en faisant reculer sa recrue estivale Lucas Paqueta. C’est dans une position que Tite l'a lancé à l'entame de la seconde période contre le Vénézuela, où il a été à l’origine du seul but du match avec le Brésil (1-0). S'il est moins à la finition que lors de ses débuts, au Flamengo, le milieu de 23 ans ne semble pas s'en plaindre.

« Je me suis senti à l'aise, dans une position plus reculée, comme à Lyon », a-t-il souligné au micro de CBF TV. L’Équipe rappelle que cette position à laquelle Bruno Guimarães pourrait prétendre... mais il est encore resté sur le banc, vendredi, et n'a toujours pas honoré sa première sélection. À l’OL, son meilleur rival pourrait aussi se nommer Paqueta...