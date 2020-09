OL - Mercato : Giroud qui refuse Lyon à cause de Benzema, un faux prétexte ?

Olivier Giroud a affirmé au Progrès qu'il n'avait pas signé à l’OL en janvier pour ne pas créer une polémique en rejoignant « le club qui a fait naître Karim Benzema », comme il l'écrit dans son autobiographie qui sort aujourd’hui.

« Malheureusement, c'est la cruelle vérité, avoue l'attaquant des Bleus et de Chelsea. Je suis obligé de composer avec ça. Après, sur le plan footballistique, j'aurais pu assumer sans problème. Mais je n'avais pas envie de courir le moindre risque pour ma famille ou d'entraîner des désagréments en dehors du foot par rapport à ça, quand j'ai vu comment certains réagissaient. »

Menteur ou vénal, Giroud ?

Si Giroud (33 ans) n’est pas spécialement connu pour mentir à tort et à travers, Nabil Djellit émet un sérieux doute sur sa version. « Histoire de Benzema faux prétexte, assure le journaliste de France Football. Giroud ne voulait pas revenir en L1. Par le passé, il a refusé aussi les approches de l’OM. L’hiver dernier, le seul club où il se voyait c’était Tottenham ou l’Inter car ça correspond à l’idée qu’il se fait de la trajectoire de sa carrière. » Pas convaincu lui non plus, Gilles Favard évoque carrément la vénalité du champion du monde !

