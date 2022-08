OL - Mercato : Gonalons confirme avoir eu des discussions avec Lyon

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : le club insiste pour Lucien Agoumé

S'il a finalement signé à Clermont afin de retrouver la Ligue 1 avec un rôle majeur, Maxime Gonalons (33 ans) aurait pu atterrir au sein de son club formateur de l'OL. En effet, comme il l'a confié au Dauphiné Libéré, Jean-Michel Aulas lui avait ouvert la porte pour un retour.

Il a préféré Clermont pour le temps de jeu

« Il y a eu des discussions avec Lyon, oui. Comme avec d'autres clubs. Plusieurs choix ont été faits et je suis bien à Clermont, où l'on me donne beaucoup de confiance. J'ai senti beaucoup d'envie pour me faire venir et c'était très important pour moi », a confié l'ancien joueur de Grenade au quotidien régional.

Visiblement, Peter Bosz, qui cherche activement un milieu défensif, n'était pas convaincu par le profil du Caladois...