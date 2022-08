OL – Mercato : Gonalons n'est pas le seul ex Lyonnais recalé par Peter Bosz !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si Jean-Michel Aulas était ouvert au retour de plusieurs anciens (et pas seulement Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso), Peter Bosz a, de son côté, tranché sur les anciens de l'Académie rhodanienne qui lui ont été proposés.

On le sait : le Néerlandais a notamment dit non au retour de Maxime Gonalons, lequel a préféré rejoindre Clermont pour avoir davantage de temps de jeu que ce qu'aurait pu lui proposer l'OL. Il y a quelques mois de ça, Peter Bosz avait aussi dit non au retour d'un autre Gone : Clément Grenier (31 ans).

Peter Bosz avait aussi recalé Clément Grenier

Présent entre octobre 2021 et février 2022 à l'OL alors qu'il était sans club suite à son départ de Rennes, l'actuel joueur de Majorque a reconnu à So Foot avoir été boudé par l'actuel coach de Lyon : « J’ai eu des discussions avec les dirigeants. Mais le coach Bosz en a décidé autrement. Enfin, de ce qu’on m’a dit au club. C’est exactement la réponse qu’on m’a donnée : l'entraîneur ne veut pas. Donc a priori, il y avait des pour et des contre. En tout cas, il y avait pas mal de « pour » au sein de l'Olympique lyonnais de ce que j’ai compris, mais le dernier mot revient à l’entraineur. Un moment, je m’entraînais bien, j’étais en forme, j’étais au club, je revenais à la maison... Mais ça ne s’est pas fait ».