OL - Mercato : grâce à l'argent de Gillett, Aulas a pris contact avec le nouveau Messi !

Lionel Messi et le futur Lionel Messi bientôt opposés en Ligue 1 ? C'est la rumeur véhiculée par Le Quotidien du Sport, qui assure que Jean-Michel Aulas aurait pris contact avec l'entourage de Paulo Dybala, en fin de contrat à la Juventus Turin. Le meneur de jeu argentin, surnommé La Joya, a longtemps été comparé à son illustre compatriote, ce qui aurait fini par lui faire du tort selon son désormais ancien coach chez les Bianconeri, Massimiliano Allegri. Ce dernier regrette que Dybala ait fini par perdre son naturel à force de se comparer à Messi, raison pour laquelle il n'a pas été prolongé.

Selon Le Quotidien du Sport, l'OL, qui s'apprête à obtenir 100 M€ pour recruter cet été grâce à l'arrivée dans le capital de l'Américain Foster Gillett, proposerait une très grosse prime à la signature à Paulo Dybala, histoire de compenser la différence de salaire avec ce qu'il touchait à Turin (600.000€, contre les 400.000€ que lui proposerait l'OL) et surtout histoire de digérer le fait qu'il ne jouerait pas de Coupe européenne en 2022-23 s'il signait entre Rhône et Saône. Attention cependant : ce dimanche, La Gazzetta dello Sport fait sa Une sur Dybala en le présentant avec un maillot de l'Inter Milan sur les épaules accompagné de ce titre "Inter : l'heure de la Joya". Cela fait en effet des semaines que les Nerazzurri et le clan de l'Argentin sont en négociations. Et c'est à l'Inter qu'il aurait envie de continuer sa carrière...

Pour résumer Fort des moyens très conséquents que va lui apporter l'arrivée de Foster Gillett, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, aurait sondé Paulo Dybala, en fin de contrat à la Juventus Turin et qui devrait s'engager avec l'Inter Milan.

