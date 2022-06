OL – Mercato : gros coup de théâtre dans le dossier Moussa Dembélé !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un joueur de Manchester United dans le viseur

En fin de contrat à l'OL à l'été 2023 et poussé vers la sortie par l'arrivée d'Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé (25 ans) n'est pas pressé de plier bagage. Si, comme indiqué par le site Olympique-et-Lyonnais, l'actuel capitaine des Gones dispose de deux offres et ne sera pas retenu s'il les accepte, ce n'est pas tendance du moment.

En effet, L'Equipe assure que le Franco-malien se voit bien rester et honorer son contrat dans la Capitale des Gaules. L'ancien joueur du Celtic Glasgow apprécie Peter Bosz, qui l'a responsabilisé cette saison, et voit même plus loin à Lyon.

Prêt à discuter d'une prolongation avec ses dirigeants, Moussa Dembélé s'imagine bien faire la paire avec Lacazette devant. Ce qui impose quand même un changement tactique à Peter Bosz, habitué à évoluer en 4-2-3-1 sur la fin de saison.

Dembélé finalement prolongé à l'OL ? Peu désireux de quitter l'OL à un an de la fin de son contrat et malgré des offres d'Angleterre, Moussa Dembélé (25 ans) ne ferme pas la porte à ses dirigeants si ces derniers veulent discuter d'une prolongation.

Alexandre Corboz

Rédacteur