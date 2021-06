OL - Mercato : gros nœud de tensions avec Dembélé

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

Après une saison 2020/21 très frustrante, passée à cirer le banc de l'OL jusqu'en janvier puis celui de l'Atlético Madrid, Moussa Dembélé ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Mais il sait déjà ce dont il ne veut pas. L'Equipe, qui fait un point sur le marché estival des Gones, explique en effet que l'ancien buteur en série du Celtic ne veut ni rester à Lyon, ni retourner chez les Colchoneros.

« Devant, le retour de Moussa Dembélé modifie le tableau. L’Atlético de Madrid n’a pas levé l’option d’achat de 33 M€ et lui ne compte pas spécialement retrouver l’OL. L’international Espoirs (24 ans) devrait pouvoir trouver preneur mais il n’ira pas n’importe où. Pas certain qu’il accepte de rester une doublure de luxe comme en Espagne, où il n’a quasiment pas joué. Et son association avec Islam Slimani n’offre pas sur le papier toutes les garanties de complémentarité… » Pour rappel, l'Atlético veut bien lever son option d'achat, mais à un tarif moins élevé.