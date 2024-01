OL Mercato : Højbjerg a donné sa réponse à Lyon, offensive anglaise pour O'Brien !

Alors que l'arrivée de Nemanja Matic en provenance du Stade Rennais a été officialisé samedi à l’OL, le club rhodanien rechercherait un autre milieu de terrain cet hiver et se serait lancé sur la piste menant au très prisé Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham, 28 ans).

Désireux de se relancer avant la phase finale de l’Euro 2024 cet été, l’international danois se sait ardemment courtisé par l’OL mais ne devrait pas rejoindre ses rangs cet hiver. « Lyon a poussé fort pour Højbjerg ces derniers jours mais ce dernier a refusé es avances, assure le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg. Beaucoup d’autres clubs sont sur le joueur, qui souhaite relever un nouveau challenge cet hiver. »

Par ailleurs, Ekrem Konur explique qu'Everton envisage de faire une offre pour Jake O'Brien, âgé de 22 ans. Toutefois, Lyon n’envisage pas de vendre le joueur irlandais sur ce mercato d'hiver.

📍Lyon was pushing for PE Højbjerg in the last days but he rejected!



Many clubs inquired about him. He’s one to watch in the next days as the 28 y/o is still open for a new challenge in winter. #THFC @SkySportDE 🇩🇰 pic.twitter.com/by587OYxfD