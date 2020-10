OL – Mercato : Houssem Aouar a déjà évacué son faux-départ

S'il faisait partie des partants les plus probables à l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar est finalement resté à quai. Ni la Juventus de Turin, qui a longtemps été en pôle, ni les clubs britanniques intéressés, ni le Real Madrid, arrivé sur la fin et qui avait les faveurs du néo international tricolore, n'ont cédé aux exigences estivales de Jean-Michel Aulas.

A deux ans de la fin de son bail dans la Capitale des Gaules, Houssem Aouar s'est donc fait à l'idée de rester à l'OL pour une saison de plus... sans amertume. A l'occasion d'une conférence de presse organisée à Clairefontaine avant d'affronter le Portugal, le Lyonnais a évoqué son cas personnel.

« Je reste chez moi, dans mon club de coeur »

« Je ne suis pas déçu, bien au contraire. Je reste chez moi, dans mon club de cœur, avec mes amis et ma famille. Ca me donne encore plus de motivation pour faire une belle saison comme je l'ai dit. On a un groupe de qualité, il y a de très bons joueurs offensivement avec certaines arrivées. Maintenant il va falloir le démontrer. On va essayer de remettre le club à sa place », a fait savoir Aouar.

Face à Marseille (1-1), juste avant la trêve, le joueur formé à Lyon avait été l'un des rares à joindre les actes aux paroles. En espérant que les autres partants de l'effectif suivront son exemple pour ramener les Gones dans les hautes sphères du classement...