Real Madrid – Mercato : Aouar (OL) plutôt que Camavinga (Stade Rennais) en 2021 ?

Coup de tonnerre à 72 heures de la fin du Mercato ! En effet, selon L'Equipe, le Real Madrid – qui n'avait initialement pas prévu de faire de recrue marquante cet été – aurait accéléré pour … Houssem Aouar (Olympique Lyonnais, 22 ans).

Une prêt avec OA ou un échange proposé par le Real

Zinédine Zidane aurait même personnellement contacté le néo-international tricolore pour le convaincre de rejoindre le champion d'Espagne. « Zizou » n'a d'ailleurs pas eu à pousser beaucoup pour un Aouar fan des Merengue depuis son plus jeune âge et bien plus séduit par cette piste que par celle récemment ouverte par le PSG.

Si Houssem Aouar ne s'imagine pas signer ailleurs qu'au Real, il faut désormais que le Real et l'OL s'entendent sur le transfert. Madrid n'ayant pas de gros moyens cet été, Florentino Perez serait arrivé avec une offre de prêt assortie d'une option d'achat automatique et a aussi évoqué la possibilité d'un échange de joueurs. Jean-Michel Aulas peut-il se laisser tenter ?