OL Mercato : incroyable boulette de West Ham, Benrahma ne viendra pas !

Présent à Lyon une grosse partie de la journée, Saïd Benrahma ne s’attendait sans doute pas à reprendre l’avion pour Londres et retourner à West Ham. C’est pourtant ce qui va se passer…

En effet, si l’on en croit L’Equipe, bien qu’un accord a été trouvé et que tout était signé entre les deux clubs pour un prêt à 5 M€ assorti d’une option d’achat de 15 M€, West Ham a trouvé le moyen d’oublier de renseigner certaines informations dans le TMS, le logiciel des transferts de la FIFA, pour entériner le deal.

Une erreur administrative assez folle qui a mis en rage le joueur et sa famille, toujours à Lyon. Un recours devant la FIFA ne serait pas à exclure selon le journaliste Hugo Guillemet. Une communication officielle du club rhodanien est attendue d’ici quelques minutes.

Le joueur est furieux, sa famille sur place abasourdie, l’OL est dans l’incompréhension totale et devrait bientôt communiquer… un recours devant la FIFA n’est pas à exclure pour cet incroyable retournement de situation. @lequipe

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Alors que tout était ok entre l’OL et West Ham pour le prêt de Saïd Benrahma (28 ans), le club anglais a fait capoter le deal dans les dernières minutes. Cette année, le deal foiré du money-time est pour Lyon et il va faire réagir.