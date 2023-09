OL - Mercato : « Jake O’Brien, c’est un guerrier, un super joueur et un top mec ! »

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

But ! : Théo, que peux-tu nous dire de ton ancien coéquipier Jake O’Brien ? Quelles sont les qualités de ce défenseur arrivé à l’OL sur la pointe des pieds ?

Théo Defourny : déjà, physiquement, c’est un monstre ! A Molenbeek, on avait découvert un garçon carré, travailleur, avec un vrai état d’esprit de guerrier. Jake a toutes les qualités pour faire un bon défenseur : il est rapide, dur sur l’homme, fort de la tête dans les deux rectangles. Au niveau des duels, je n’ai pas le souvenir qu’il se soit beaucoup fait passer en D2 belge l’an passé.

C’est vraiment le genre de joueurs qui vous tire vers le haut par son état d’esprit. J’ai souvenir d’un match où il avait pris un tampon, où il avait le visage en sang. Beaucoup pensaient qu’il allait sortir mais Jake s’est relevé, a mis un coup d’eau, a harangué les supporters et il est reparti au combat pour finir le match. C’est dire combien c’est un guerrier. C’est vraiment le genre de gars qui ne vous lâchera pas… Je ne peux être que positif vis-à-vis du garçon car en plus d’être un super joueur, c’est un top mec !

Tu crois qu’il peut réussir à Lyon sans passer par un nouveau prêt par Molenbeek avant ?

Sincèrement, je suis persuadé qu’il va prendre sa chance à Lyon et y réussir. John Textor le connait bien. Il a vu beaucoup de nos matchs l’an passé et s’il a été choisi pour remplacer Castello Lukeba, c’est qu’il y croit. Il ne l’a pas fait venir à l’OL pour faire ch… quelqu’un. Je peux comprendre que le coach a plus de réserves. Quand on est à l’OL, c’est rare de regarder de la D2 belge mais c’est aussi le bon côté d’être dans un club qui fait partie d’une galaxie. On n’est pas à l’abri d’avoir de bonnes surprises. J’espère vraiment pour lui que ça va marcher.

Vraiment aimé de tous à Molenbeek Nous avons demandé au responsable des relations Presse de Molenbeek Damien Bytebier de nous donner aussi son avis sur Jake O’Brien. Il n’y a pas que sur le terrain qu’il faisait l’unanimité. « Je suis d’accord avec Théo qui décrit Jake comme un guerrier. Il a toujours affiché une mentalité de battant, même lors des moments difficiles. Ce n’est pas pour rien qu’il est devenu le chouchou des supporters, qui désiraient tant son retour cet été. Il est encore très jeune et je suis convaincu que sa hargne et ses qualités défensives ainsi qu’à la relance peuvent apporter beaucoup à l’effectif lyonnais ».

« Jake O’Brien ? On peut dire qu’il a du caractère oui ! »

Les supporters réclament des joueurs avec un tempérament de leader. Peut-il le devenir ?

Quand je l’ai connu, il avait tout juste 20 ans et la barrière de la langue ne l’aidait pas. Malgré tout, ce n’est pas quelqu’un qui a peur de parler ou de prendre des responsabilités. Il est toujours présent, toujours positif, bien intégré dans la vie du groupe. Ce que je peux dire de son passage chez nous, c’est qu’il est arrivé calmement au début du mois d’août avec le statut de doublure du capitaine. Il avait l’étiquette Eagle Football déjà. Jake a attendu d’avoir sa chance. Il est rentré deux fois dans l’équipe, égalise à la 89ème dès son deuxième match… et il n’est plus jamais ressorti du onze.

Jake, ce n’est pas le genre de mec qui va parler tous les jours dans le vestiaire mais quand il va avoir des choses à dire ou que quelque chose va le saouler, il le fera savoir. Sur le terrain, s’il voit que ça ne va pas bien, il n’hésitera pas à coller un tampon pour rappeler sa présence. On peut dire qu’il a du caractère oui ! D’ailleurs, ça a parfois explosé entre nous sur certaines actions mais derrière ça retombe vite… C’est vraiment quelqu’un qui a un tempérament de gagneur.

Dans quel type de système est-il le plus à l’aise ?

A Molenbeek, nous jouions à trois centraux et il était celui du milieu. C’est lui qui compensait tout et qui orientait le jeu depuis l’axe central. C’est aussi un joueur qui a un très bon jeu long. Dans notre système, il était très à l’aise. Comme on ne jouait pas souvent à quatre derrière, je ne peux pas trop parler de ce point de vue-là. Je ne sais pas comment va jouer Lyon. Pour le moment c’est à quatre derrière mais j’ai cru comprendre que le coach peut changer et que les cartes peuvent être rebattues. Jake est capable de faire comme il a fait chez nous en rentrant une fois dans l’équipe pour ne plus jamais en ressortir… Même si ce n’était « que » de la D2 belge, on parlait de lui pour être le meilleur joueur du championnat.

« Avec Lovren, je pense qu’ils peuvent être très complémentaires »

Justement, par rapport au projet Eagle Football, c’est vraiment quelqu’un qui ne rechigne pas. Il n’a pas hésité à quitter la réserve de Crystal Palace pour de la D2 belge…

Totalement ! Et dès le premier jour, il est arrivé avec le sourire et beaucoup d’implication. En janvier, des clubs de Championship (D2 anglaise) ont formulé des offres mais il leur a dit non. Pourtant c’était une sacrée promotion pour un mec qui était prêté en D4 anglaise quelques mois plus tôt mais il sentait qu’il y avait quelque chose à faire ici. Il voulait aller chercher la montée. Ça en dit long sur sa mentalité ! C’est un homme de projets. Il ne s’arrête que quand c’est fini. Là, on lui dit qu’il doit faire ses preuves à Lyon ? C’est que ça va être son projet…

Vous avez connu Dejan Lovren au même âge à Lyon. Peut-on parler de deux défenseurs comparables ?

Je n’ai pas envie de dire de bêtises car je n’ai plus vraiment de souvenirs de comment était Dejan Lovren à l’époque. C’est trop lointain ! J’ai fait quelques séances avec lui mais nous n’étions pas dans le même vestiaire. Jake, je le connais vraiment au quotidien. C’est difficile pour moi d’être vraiment impartial mais je pense qu’ils peuvent être très complémentaires…

