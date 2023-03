OL - Mercato : Jeffinho a causé de gros soucis à John Textor au Brésil

En acceptant de faire transférer la star de Botafogo Jeffinho à l'OL sur le mois de janvier, John Textor a sauvé en partie la fin du Mercato des Gones. Si le transfert de Jefferson Ruan Pereira dos Santos pour 10 M€ a fait jaser dans la Capitale des Gaules, ce n'est rien en comparaison de la manière dont a été perçu la vente du joueur au Brésil.

Dans un entretien au Financial Times, John Textor a en effet reconnu que suite au transfert de Jeffinho entre les deux entités du Eagle Football où il avait dû faire beaucoup de communication, certains excités ont commencé à le menacer.

« Je vais à Rio et je suis traité comme un roi partout où je vais. Mais à cause d’un transfert, j’ai dû changer mon numéro de téléphone. Vous n’imaginez pas à quel point les choses peuvent changer rapidement », a en effet glissé le nouveau boss de l'OL, qui a reçu des menaces de mort après ce transfert pourtant très lucratif pour Botafogo.

Ceux qui ont assisté à la première titularisation de Jeffinho face à Grenoble mardi ont compris pourquoi les Brésiliens regrettent déjà tant leur feu-follet. En espérant pour l'OL que l'ancien pensionnaire de l'académie Resende ne soit pas qu'un feu de pailles...

John Textor’s football empire: ‘It’s not the Wall Street devil we’re talking about’ 🇬🇧#Textor @JohnTextor

