OL – Mercato : Jérôme Boateng cédé à prix discount cet été ?

Disparu des radars à l'OL depuis la défaite à Monaco (0-2) en février, Jérôme Boateng (33 ans) fait partie des partants les plus probables de l'été 2022 chez les Gones. Comme annoncé par L'Equipe, le Champion du Monde allemand, qui n'entre plus dans les plans de Peter Bosz, a la porte ouverte à un départ.

Arrivé libre … et mis sur le marché pour peanut

Alors que Transfermarkt le valorise toujours à 5 M€ et que l'Observatoire du foot fixe son tarif entre 4 et 7 M€, la réalité sera bien inférieure selon nos informations. L'OL étant surtout soucieux d'économiser son gros salaire (350 000€ brut par mois) - le plus gros de l'effectif avec Tanguy Ndombélé – une cession pour une indemnité symbolique est envisagée.

Contrairement à Xherdan Shaqiri, que l'OL a vendu au Chicago Fire (MLS) un peu au dessus de son prix d'achat (acheté 6, vendu 7 M€), le Berlinois n'a rien coûté en transfert l'été dernier puisqu'il était libre depuis son départ du Bayern Munich. Son arrivée n'est donc assortie d'aucun amortissement sur les indemnités de mutation.

Boateng vendu pour rien l'été prochain En disgrâce à l'OL, Jérôme Boateng (33 ans) ne devrait pas s'éterniser dans la Capitale des Gaules et son départ ne rapportera pas grand chose à Lyon. Une indemnité symbolique suffira aux Gones pour ouvrir la porte à l'Allemand.

Alexandre Corboz

Rédacteur