OL – Mercato : Joachim Andersen file à l'anglaise (officiel)

Malheureux à l'OL où il venait récemment de se faire dépasser par le jeune Sinaly Diomandé (20 ans) dans la hiérarchie des centraux, Joachim Andersen quitte l'Olympique Lyonnais un an seulement après son gros transfert (25 M€) en provenance du Genoa.

Comme annoncé plus tôt, le Danois a été prêté pour un an sans option d'achat au club de Fulham (Premier League). Il s'agit d'un prêt payant de 1 M€.

Conscient d'être léger en charnière centrale, l'OL a donc choisi de miser sur l'international algérien Djamel Benlamri (30 ans), arrivé libre en provenance du club saoudien Al-Shabab.

Late move. 🇩🇰



Good to have you, Joachim Andersen! 🥳#GreatDane