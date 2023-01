OL - Mercato : João Gomes douche Textor, Laurent Blanc privé d'un joueur bankable à Ajaccio ?

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Reparti de Lyon avec des espoirs et la promesse de finir le mois sur un gros Mercato, John Textor ne parvient pour l'instant pas à attirer les joueurs qu'il souhaite à l'OL. Alors que le marché est de l'autre côté figé pour les nombreux indésirables (Toko Ekambi, Reine-Adélaïde dont le départ à Séville a échoué, Moussa Dembélé, Houssem Aouar, Romain Faivre...).

Forcément, alors que les moqueries pleuvent dans les médias et que Jean-Michel Aulas est obligé de se mêler aux joutes de Twitter, l'arrivée du prometteur João Gomes (Flamengo) ferait un bien fou à l'OL ! Après Bruno Cheyrou, qui l'avait rencontré au Brésil pour tenter de le convaincre, c'est John Textor lui-même qui s'est essayé à convaincre le grand espoir brésilien d'oublier Wolverhampton, où il souhaitait signer, pour aller à Lyon.

Problème : l'Américain a aussi fait chou blanc ! Globo rapporte en effet que, malgré la pression de son club, malgré celle de son entourage, João Gomes reste campé sur ses positions. Il aurait fait savoir à Textor qu'il ne comptait pas revenir sur la parole donnée aux dirigeants des Wolves et qu'il était prêt à tout pour rejoindre le club britannique afin de l'aider à se sauver en Premier League.

Par ailleurs, L'Équipe fait un point sur le dossier Malo Gusto. Si l'OL et Chelsea ne se sont pas encore mis d'accord sur l'indemnité de transfert - les Blues proposent 20 M€ et Lyon en attend plus de 30 - l'idée d'un départ immédiat se profile aiu point que le latéral droit n'est pas sûr du tout de faire partie du groupe de Laurent Blanc, dimanche à Ajaccio en L1.