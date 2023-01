OL – Mercato : John Textor rend publiquement les armes pour João Gomes !

Si l'OL a surenchéri sur les Wolves et tenté de voler le deal avec l'aide du Flamengo et de certains membres de l'entourages de João Gomes, les Gones ont buté sur la volonté farouche du joueur de rejoindre la Premier League.

En qualité de président du club de Botafogo, John Textor a tenté de renverser le deal en rencontrant personnellement le joueur mais l'Américain n'est pas parvenu à changer la donne. Fair-play, il a rendu les armes sur Twitter :

…was too late for @GomesOficial08 All my powers of persuasion (self-mocking) could not alter this young man’s sense of honor. He gave his word to @Wolves and he won’t deviate. I’m disappointed, but so impressed by a gracious young man with an incredible future. Bon chance Joao!