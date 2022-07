OL - Mercato : journée décisive pour le transfert d'Aouar ?

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Une grosse surprise en plus de Tolisso ?

Deux ans qu'un départ d'Houssem Aouar est dans les tuyaux à Lyon. La première année, les Gones se sont montrés trop gourmands avec Arsenal. La deuxième, ils ont désespérément attendu un appel des Gunners. Et cet été devrait être la bonne puisque le milieu offensif de 24 ans n'a plus qu'une année de contrat et que toutes les parties sont d'accord pour se séparer. La piste la plus chaude mène du côté de Séville, où le Betis aimerait faire d'Aouar le successeur d'un Nabil Fekir très courtisé. L'Equipe explique qu'un rendez-vous est programmé ce mercredi entre Aouar, ses représentants et les dirigeants des Verdiblancos. Le milieu offensif préférerait jouer en Premier League mais il ne serait pas insensible à l'intérêt des Andalous. Seule certitude selon le quotidien sportif : aucun contrat ne sera signé aujourd'hui. Aouar aurait l'intention de prendre son temps avant de faire son choix. Intéressé par le recrutement du milieu offensif de l'OL Houssem Aouar depuis plusieurs mois, le Betis Séville multiplie les démarches pour le séduire. https://t.co/9BIuTC1nup pic.twitter.com/U4MsmozfaD — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 13, 2022

Pour résumer Sur le départ à un an de la fin de son contrat, le milieu offensif de l'OL Houssem Aouar (24 ans) a rendez-vous ce mercredi avec le Betis Séville. Il privilégie toujours un transfert en Premier League mais pourrait se laisser tenter par le club andalou.

Raphaël Nouet

Rédacteur

