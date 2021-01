Si les débuts de Juninho au poste de directeur sportif de l'OL ont été compliqués, le Brésilien a néanmoins tenu la baraque et suscite même désormais quelques éloges sur sa gestion. Il faut dire que, cet été, les choix du Brésilien ont souvent été les bons. Que ce soit avec le recrutement de Lucas Paqueta... ou le fait de retenir Thiago Mendes.

« Quand je lui ai annoncé que je voulais partir, Juni m'a dit non »

En échec à l'OL, l'ancien Lillois se posait des questions. En conférence de presse, l'intéressé l'a reconnu : « Je suis arrivé à l'OL avec beaucoup de poids sur les épaules car j'ai été acheté assez cher (25 millions d'euros), ce prix élevé ne m'a pas aidé. A chaque fois, qu'il y avait un problème, j'avais le sentiment que tout était de ma faute. Je n'étais pas heureux », a-t-il glissé dans des propos relayés par Olympique-et-Lyonnais.com.

Thiago Mendes reconnaît d'ailleurs l'importance de Juninho, qui l'a empêché de renoncer : « Il m'a beaucoup aidé. Quand je lui ai annoncé que je voulais partir, il m'a dit non. Pour lui, je devais continuer à travailler, relever la tête et attendre des jours meilleurs. Grâce à Juninho, à nos discussions, j'ai réussi à inverser la tendance. J'ai remonté la pente et, aujourd'hui, je récolte les fruits de ce travail ». Après avoir subi les moqueries sur sa première année, Thiago Mendes ne fait plus rire grand-monde...