OL - Mercato : Juninho a ferré un mini Neymar pour avait la paix avec Bosz

Juninho a exaucé le rêve de Peter Bosz au mercato : attirer un latéral gauche de renom. Si l’entraîneur de l’OL rêve également d’un avant-centre cet été, le directeur sportif des Gones a flairé la bonne affaire en lui offrant Emerson.

« Tout s’est finalisé en trois jours. Juninho a été très important, il m’a rassuré, il m’a donné confiance et a entouré ma famille. J’ai parlé à Paqueta aussi, qui m’a dit du bien du club et de la ville », a confirmé le défenseur prêté par Chelsea en conférence de presse. Le directeur sportif de l’OL, lui, décrit Emerson, naturalisé italien en 2017, comme « un défenseur très équilibré entre le côté offensif et défensif. Il a été formé au futsal, avec une vraie touche technique ».

De fait, Emerson a seulement commencé à jouer à onze à l’âge de 14 ans, à Santos... où il a grandi avec un certain Neymar. « On était très amis, on allait à l’école ensemble et on faisait sans cesse des petits matches», a-t-il raconté. Avant de recroiser la star du PSG, le nouveau renfort de l’OL va retrouver Clermont (13h). Il est annoncé titulaire.