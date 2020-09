OL – Mercato : Juninho calmé pour Pellistri, Lucas le Brésil plutôt que le RC Strasbourg ?

Si le Mercato de l'OL est surtout rythmé par les ventes depuis deux semaines, le club rhodanien va néanmoins se montrer actif lors du sprint final. Devant, l'une des priorités de Juninho est d'attirer la pépite du Peñarol Facundo Pellistri (18 ans) pour qui une offre a été récemment formulée. Offre d'environ 5 M€ incluant des bonus ainsi qu'un fort pourcentage à la revente (40%).

Peñarol demande à l'OL de revoir sa copie...

Du côté de Lyon, on était plutôt confiant à l'idée de boucler le dossier mais c'était sans compter sur la résistance des dirigeants du Peñarol. A la radio Tirando Paredes, Carlos Scherschener, l'un des membres de l'équipe dirigeante du club uruguayen, a assuré avoir refusé l'offre rhodanienne : « Nous avons évalué et considéré que la proposition de l’OL était insuffisante. On a fait une contre-proposition qui a été transmise au club français ainsi qu’aux clubs qui sont intéressés ». L'OL s'alignera-t-il ?

Retour au Brésil pour Jean Lucas ?

Pour les prochains mouvements à Lyon, il faut davantage regarder dans le sens des départs. Mécontent de son temps de jeu, Jean Lucas (21 ans) est susceptible de plier bagage. Si ce ne sera probablement pas pour le RC Strasbourg qui privilégie la piste Jean-Eudes Aholou (AS Monaco), l'Internacional Porto Alegre aurait sollicité un prêt sec selon Foot Mercato. La formation brésilienne s'est proposée de prendre en charge l'intégralité du salaire du milieu de terrain. Affaire à suivre.