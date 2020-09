OL - Mercato : Juninho discute pour « 2 ou 3 joueurs », Andersen dans la balance ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Le coup de gueule de Jeff Reine-Adélaïde n’est pas passé inaperçu. Dans son édition du jour, L’Équipe a réalisé une interview avec le milieu offensif de l’OL dans laquelle il se plaint de son faible temps de jeu. Pire, il aspire à un départ au mercato si les choses restent ce qu’elles sont aujourd’hui.

Juninho a déjà répondu avec tact aux doléances de l’ancien joueur du RC Lens en précisant notamment qu’il comptait sur lui dans son projet à long terme à Lyon. Aussi, le directeur sportif de l’OL a donné un petit indice sur la suite du mercato lyonnais.

Giampaolo veut relancer Andersen au Torino

« Aujourd'hui, on a des discussions pour deux ou trois joueurs pour l'instant, mais peut-être que ça va arriver pour d'autres, il y a encore un mois de marché, a-t-il glissé dans le quotidien sportif. Mais pour Jeff, on a investi 25 millions et on compte sur lui. Il va beaucoup nous aider. Ça ne fait même pas un an qu'il joue pour nous, comment pourrait-on penser un instant à un transfert ? »

Dans ses mots, Juninho pourrait faire référence à Joachim Andersen. CalcioMercato assure que l’entraîneur du Torino Marco Giampaolo aimerait récupérer le défenseur danois (24 ans) pour remplacer Armando Izzo, dont le départ est de plus en plus probable. Le technicien italien connaît bien la recrue la plus chère de l’OL (24 M€ en août 2019) pour l’avoir coaché à la Sampdoria entre 2017 et 2019.