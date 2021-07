OL - Mercato : Juninho fixe une condition au départ de Thiago Mendes

Zapping But! Football Club OL : les joueurs en fin de contrat en 2021

L’OL ne veut pas refaire les mêmes erreurs que l’année dernière. Le club, qui a raté de peu la place en Ligue des Champions, souhaite dégraisser pour faire de la place au jeune. Thiago Mendes pourrait ne plus être lyonnais cet été, le joueur a fait savoir au club son envie de retourner au Brésil. Selon Foot Mercato, Flamengo se penche sérieusement sur son cas, et Thiago Mendes est partant pour jouer sous les couleurs du club brésilien. Toutefois, les dirigeants de l’OL ne laisseront partir son joueur que sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Juninho et les représentants de Flamengo sont en pleine négociation, le dossier avance mais pour le moment rien n'est fait.

Thiago Mendes est sous contrat avec l'OL jusqu'en 2024. Un départ du joueur allégerait les finances du club quand on sait que le milieu de terrain brésilien coûte 300 000 euros par mois, soit 3,6 millions d’euros par an.

Source Foot Mercato