OL - Mercato : Juninho mise sur la jeunesse avec cette nouvelle signature

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

La nouvelle vient de tomber : l’OL continue de miser sur la jeunesse puisqu'il a fait signer à Justin Bengui Joao (16 ans) un premier contrat pro de trois saisons. Passé par les U17 et U19 de l’OL, ce joueur né en 2005 et formé au FC Villefranche est désormais lié aux Gones jusqu’en 2024. Performant avec les équipes de jeunes, il va continuer à prendre de l’expérience et peut-être découvrir le monde professionnel dans les prochains mois.

L’Olympique Lyonnais informe de la signature du premier contrat professionnel de son jeune gardien de but Justin Bengui Joao, pour 3 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024. 🔴🔵https://t.co/filqHtJCPt — Olympique Lyonnais (@OL) July 28, 2021