OL - Mercato : Juninho négocie une grosse vente

Il n'y a pas que Jeff Reine-Adelaïde qui soit mécontent de son sort à Lyon. Bertrand Traoré a aussi fait savoir lors d'une interview à un média burkinabé qu'il envisageait de partir s'il n'était pas plus souvent titulaire. "Maintenant, il me reste deux années de contrat (juin 2022). J’ai 25 ans, j’ai joué partout où je suis passé. Si ma situation à Lyon ne change pas, je ne peux pas rester tout le temps sur le banc. J’ai besoin de jouer. Je n’ai pas de temps à perdre, je ne suis plus un joueur de 18, 19 ou 20 ans. On verra ce qui va se passer."

La différence entre lui et l'ex-Angevin, c'est que, visiblement, les dirigeants lyonnais comptent davantage sur Reine-Adelaïde. Car, selon les informations de Foot Mercato, ils sont actuellement en négociations avec Aston Villa pour un transfert de Traoré.

Villa propose 17 M€, l'OL attend 25 M€

Les dirigeants des Villans auraient formulé une première offre de 17 M€. Insuffisant pour les Rhodaniens, qui en attendent 8 de plus selon Foot Mercato. Les clubs anglais ayant les moyens de leurs ambitions, même après la crise financière liée à la pandémie de Covid-19, un retour de Bertrand Traoré en Angleterre n'est plus qu'une question de jours…