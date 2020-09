OL – Mercato : Juninho prêt à miser sur un goleador néerlandais !

Moussa Dembélé très courtisé en Premier League, l'Olympique Lyonnais n'attend pas de se faire chiper son avant-centre pour travailler à sa succession. Comme le rapporte Foot Mercato, Juninho a déjà établi une liste de profils susceptibles de prendre la suite de l'international Espoirs français et le jeune attaquant batave Myron Boadu (AZ Alkmaar, 19 ans) en fait partie.

D'après le site internet, le dossier ne sera cependant pas de tout repos. Auteur de 18 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues la saison passée, Boadu a tapé dans l'oeil de beaucoup d'écuries européennes. En plus de Lyon, le FC Barcelone, Arsenal, la Juventus, l’AS Roma, le Séville FC et l’AC Milan ont tous un œil sur le dossier.

International Espoirs dans son pays, Myron Boadu s'est encore distingué vendredi avec un doublé pour les Oranje contre la Biélorussie (7-0). Avantage de la piste Boadu : elle est beaucoup moins onéreuse que celle menant à l'ancien « titi » parisien Odsonne Edouard. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le natif d'Amsterdam est estimé à moins de 20 M€ par le site allemand Transfermarkt.de.