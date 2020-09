OL - Mercato : Juninho relance Umtiti, avancées pour Depay et Aouar !

L’OL ne pourra pas dégraisser comme il le fait indéfiniment sans recruter. Si Rudi Garcia a calmé le jeu en conférence de presse, l’entraîneur des Gones clame depuis belle lurette qu’il a besoin de se renforcer en défense centrale. Et une piste demeure chaude à Lyon : Samuel Umtiti (26 ans). Maintes fois évoquée cet été, celle-ci aurait été réactivée à en croire L’Équipe. Les dirigeants lyonnais se seraient en effet rapprochées du clan du défenseur central du FC Barcelone ces derniers jours pour évoquer la faisabilité d'un prêt.

Depay veut toucher une prime à la signature en 2021

Si les émoluments perçus par le défenseur tricolore compliquent les négociations, l'OL ne reculera pas cette fois-ci, car il serait rassuré sur le fait qu’Umtiti serait motivé à l’idée de se relancer dans son ancien club en vue de l’Euro à l’été 2021.

Par ailleurs, le site Todo Fichajes affirme que Memphis Depay aurait décidé de rester à l’OL jusqu’à la fin de la saison et aurait communiqué sa décision à son entourage le plus proche. « Le joueur veut tester le marché l’été prochain comme agent libre, affirme le site espagnol. Il veut aussi bénéficier des bénéfices économiques d’une prime à la signature et c’est pourquoi il écarte définitivement un départ cet été. »

Depay no saldrá de Lyon https://t.co/OOzej2zijJ — Todofichajes.com (@TDfichajes) September 24, 2020

Aouar a dit oui à Arsenal

Enfin, la chaîne Téléfoot nous informe ce soir qu'Houssem Aouar est d'accord pour rejoindre Arsenal. Le Lyonnais privilégiait la Juventus Turin et le FC Barcelone mais aucune offre concrète n'a été formulée pour le milieu international. Des discussions vont avoir lieu entre l'OL et Arsenal pour affiner le montant proposé par les Gunners. À noter par ailleurs qu'Anthony Racioppi s'est officiellement engagé avec le Dijon FCO au poste de gardien.