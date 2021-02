OL – Mercato : Juninho s'est évité un gros couac dans le dossier Jean Lucas

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

Cet hiver, confronté à un secteur du milieu de terrain largement fourni, l'OL a pris une décision importante concernant Jean Lucas. Le jeune brésilien a été envoyé en prêt jusqu'à la fin de la saison, avec l'objectif de s'aguerrir dans les joutes de Ligue 1.

Un objectif plutôt bien réussi puisque Jean Lucas retrouve du temps de jeu en Bretagne et monte de plus en plus en puissance au fur et à mesure des ses performances. Une belle nouvelle pour Juninho qui semble avoir réussi son coup... Mais qui a aussi bien fait de prendre ses précautions.

Jean Lucas ne pourra pas affronter l'OL

En effet, ce vendredi à 21h, l'OL se déplace sur la pelouse du Stade Brestois. Un déplacement déjà difficile qui l'aurait été encore plus si Jean Lucas avait défié ses anciens partenaires. Mais comme le révèle le Progrès, les Gones ont pris soin d'acter avec Brest, dans les négociations du prêt, que le Brésilien ne serait pas sur le terrain au moment de leur confrontation. Jean Lucas restera donc en tribunes pour ce match.