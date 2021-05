OL - Mercato : Juninho se paye (aussi) Depay et fait une révélation sur Galtier

Zapping But! Football Club OL : les enjeux de la rencontre face au FC Lorient

Invité d'OLTV hier soir pour réagir aux propos tenus par Rudi Garcia à son égard dans L'Equipe, Juninho a ouvert le feu sur le désormais ex-entraîneur des Gones. Mais il a également fait le point sur l'arrivée du nouveau, pour laquelle il a "beaucoup avancé". Le quotidien national explique dans son édition du jour que, suite à la réunion de mardi avec les dirigeants lyonnais dans un restaurant étoilé, Christophe Galtier s'est mis d'accord avec l'OL pour un futur contrat. Mais qu'il réserve encore sa réponse car l'OGC Nice, avec qui il est aussi d'accord, a toujours une longueur d'avance.

"Il ne faisait pas assez d'efforts sans ballon"

En plus de cela, l'ex-idole de Gerland est revenue sur le départ de Memphis Depay, expliquant que s'il était un leader technique, le leader était loin de l'être au niveau de l'effort… "Memphis marquait et donnait des buts, il était impliqué dans les moments décisifs. Je trouve qu’il fallait faire une équipe pour Memphis. Ce n’est pas une critique, je le respecte, on a eu une bonne relation même si on n’a pas toujours été d’accord, mais il fallait que toute l’équipe tourne autour de lui. C'est très dur à faire."

"Il n’y a que quatre joueurs au monde : Messi et CR7, Neymar et Mbappé (qui peuvent se permettre d'être traités différemment, NDLR). Je pense que Memphis est fort, mais pas autant qu’eux. Il ne faisait pas assez d’efforts sans ballon et les autres les faisaient moins aussi. Memphis a fait son temps, le président a fait beaucoup d’efforts pour le prolonger, le président était prêt à faire plus qu’il ne fallait lorsqu’il était blessé. Il y avait une relation de proximité forte. Je pense que Memphis a fait son temps."