OL - Mercato : Juninho vend la mèche pour une piste hivernale

Zapping But! Football Club Rangers, PSG - OL : Les briefs d'avant match

En quête de renforts en attaque lors du mercato hivernal pour combler les absences d'Islam Slimani (Algérie), Karl Toko Ekambi (Cameroun) et Tino Kadewere (Zimbabwe) pendant la CAN 2022, l'Olympique Lyonnais serait toujours intéressé par l'attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg, Sardar Azmoun, qui était déjà tout proche de rejoindre les Gones cet été.

Une piste confirmée ce mercredi par Juninho. "Azmoun, c'est un joueur qui nous plaît beaucoup. À moi et à Peter Bosz. C'est plutôt un avant-centre, mais on l'a vu jouer aussi à gauche, derrière l'attaquant et à deux. On ne sait pas si on sera capable de le faire. Mais bien sûr qu'on va essayer de faire quelque chose", a assuré le directeur sportif de l'OL dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport.

🗣 "Azmoun est un joueur qui nous plaît beaucoup, à moi et à Peter. Bien sûr qu'on va essayer de faire quelque chose. Demain on va discuter de ça avec le président."



🇮🇷 Juninho explique dans Rothen s'enflamme que l'OL n'a pas lâché l'affaire pour Azmoun. #rmclive pic.twitter.com/NoOIxgKhS1 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 17, 2021