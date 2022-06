OL - Mercato : Tino Kadewere a des touches

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

Cette saison, Tino Kadewere n’a pas brillé sous le maillot de l’OL. Barré par une forte concurrence offensive et pas épargné par les blessures, le Zimbabwéen n’a participé qu’à vingt matchs sous les ordres de Peter Bosz. Son départ de l’OL n’est pas acté mais le jeune attaquant a des prétendants.

« Tino a toujours un contrat avec Lyon, et en tant que professionnels, nous le respectons toujours, même si quelques clubs se montrent intéressés », a déclaré son frère, Prosper Kadewere, au média africain The Herald. « Moi-même et Jihed Taniche (son agent en France) allons avoir une réunion avec l’OL et voir ce qui est le mieux pour les deux parties ».

Auteur d’un seul but cette saison, Tino Kadewere a lui indiqué qu’il « en saurait plus sur son avenir après cette réunion ».

