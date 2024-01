OL - Mercato : Krunic passe sous le nez de Lyon et éloigne Tolisso d'un départ

Ciblé par l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato hivernal pour renforcer son entrejeu, le milieu de terrain de l'AC Milan, Rade Krunic, ne devrait pas rejoindre le club rhodanien et devrait plutôt prendre la direction de Fenerbahçe.

D'après le journaliste italien, Fabrizio Romano, tout serait signé entre l'AC Milan et Fenerbahçe pour le transfert de Rade Krunic, qui devrait s'envoler ce vendredi pour la Turquie. L'arrivée imminente de l'international bosnien à Fenerbahçe éloignerait Corentin Tolisso d'un départ des Gones cet hiver puisque le milieu de terrain lyonnais était l'une des alternatives du club turc à Rade Krunic.

🟡🔵✈️ Radu Krunić, on his way to Istanbul today as private flight has been scheduled for Bosnian midfielder.



Krunić wanted only Fenerbahçe and he’s set to sign for the Turkish club — AC Milan have signed all the documents.



