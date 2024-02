OL Mercato : l'ahurissante réaction d'une recrue à l'intérêt lyonnais

Le football belge mène à tout. Y compris aux plus grands clubs français, en dépit de quelques coups de moins bien. Et si l'OL redresse actuellement la barre, après un éprouvant début de saison, il est une évidence qu'il demeure, depuis des années, un grand nom de notre football.

De quoi surprendre Clinton Mata qui a été plus que surpris, l'été dernier, lorsque son agent lui a fait part de l'intérêt des dirigeants des Gones. La preuve, il le raconte dans un entretien accordé au site de la Ligue de Football Professionnel.

"J’étais très surpris que le club s’intéresse à moi, surtout à mon âge. À 30 ans, même si tu n’es pas vieux, dans le football, tu commences petit à petit à devenir un ancien. J’étais vraiment surpris, et surtout flatté. C’est un grand club. Même si aujourd’hui les résultats sont moins satisfaisants, c’est un club avec une histoire. Plus jeune, quand je regardais la Ligue des champions, l’OL terrorisait tout le monde. Juninho, Fred, Malouda, Abidal, Essien, Coupet…"

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

Arrivé à l'OL l'été dernier, en provenance du championnat belge et du FC Bruges, le létal droit Clinton Mata a été plus que surpris lorsqu'on lui a fait part de l'intérêt du club lyonnais. Et c'est lui qui le raconte plusieurs mois après sa signature.