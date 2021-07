OL - Mercato : l'Ajax inflexible pour André Onana

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

Depuis que son intérêt pour André Onana a été dévoilé, l'OL n'est toujours pas parvenu à officialiser la venue du gardien camerounais. Il a d'abord vu des concurrents de poids se mêler à la course (l'Inter Milan en particulier) puis l'Ajax Amsterdam faire preuve d'inflexibilité pour son joueur. Le Telegraaf explique en effet que les Lanciers réclament 10 M€, rien de moins pour le portier de 25 ans.

L'OL estime que c'est beaucoup trop, compte tenu du fait qu'il ne reste qu'une année de contrat à Onana, qu'il est suspendu jusqu'en novembre pour avoir absorbé un produit dopant destiné à sa femme et qu'il veut participer à la prochaine CAN, l'hiver prochain dans son pays. Lyon aurait proposé 3 M€ plus des bonus et un gros pourcentage à la revente. Mais les champions des Pays-Bas ne veulent pas entendre. Le Telegraaf pense que les dirigeants lyonnais sont néanmoins confiants, forts d'un accord total sur un contrat de cinq ans avec Onana.

De Telegraaf: Akkoord Ajax en Lyon over Onana nog ver weg https://t.co/K3CzAKlLwo pic.twitter.com/0nzN9uqCJx — Ajax Nieuws (@ajax__nieuws) July 21, 2021