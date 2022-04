OL - Mercato : l'appel du pied de Guimaraes à Paqueta

Zapping But! Football Club L’OL a-t-il eu raison d’utiliser son « joker Ukraine » sur Tetê ?

Après deux ans passés dans le Rhône, Bruno Guimaraes a quitté cet hiver l'Olympique Lyonnais pour rejoindre Newcastle en échange de 42,1 millions d'euros. Dans une interview accordée à son nouveau club, le milieu de terrain brésilien a été interrogé sur le joueur qu'il aimerait faire venir chez les Magpies.

Sans hésiter, Bruno Guimaraes a répondu Lucas Paqueta, son ancien coéquipier chez les Gones. "C'est mon frère, mon meilleur ami et je m'entends vraiment bien avec lui. Nous avons la même façon de penser, nous avons le même âge et nous étions ensemble tous les jours, toujours en train de nous parler. C'est un membre de la famille que le football m'a donné."

